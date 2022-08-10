banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Lübnan, Ukrayna’dan çıkan tahıl gemisini kabul etmedi
Lübnan, Ukrayna’dan çıkan tahıl gemisini kabul etmedi
8 askerin katıl zanlısı PKK-KCK’lı terörist yakalandı
8 askerin katıl zanlısı PKK-KCK’lı terörist yakalandı

Çanakkale’de eşini öldüren katil zanlısı ‘gururlu hissediyor’ diye paylaşım yaptı

Çanakkale’de eşini tüfekle öldüren katil zanlısı, sosyal medyada ‘Gururlu hissediyor’ diye yaptığı paylaşımda, ‘ben namusumu temizledim, herkese duyurulur’ dedi.

Asayiş 10.08.2022, 08:49
Çanakkale’de eşini öldüren katil zanlısı ‘gururlu hissediyor’ diye paylaşım yaptı

Çanakkale’de eşini tüfekle öldüren katil zanlısı, sosyal medyada ‘Gururlu hissediyor’ diye yaptığı paylaşımda, ‘ben namusumu temizledim, herkese duyurulur’ dedi.

Olay, Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak’ta meydana geldi. Dün saat 21.30 sıralarında Gencay Korur, kayınpederinin evine geldi ve eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek eve girdi. Ayşe Korur’u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Cinayetin ardından kaçan Gencay Korur’u yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Gencay Korur, cinayetin ardından bir sosyal medya platformunda durum kısmında, ‘Gururlu hissediyor’ şeklinde yaptığı paylaşımda “Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştu. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu