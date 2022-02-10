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Çanakkale’de enerji nakil kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde enerji nakil kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı.
Asayiş 10.02.2022, 12:45
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde enerji nakil kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı.
Çanakkale’nin Ezine ilçesi Kumburun köyünde 8 Şubat Salı günü, haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 3 şüpheli, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) titiz ve kapsamlı çalışmalarının sonucunda yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.