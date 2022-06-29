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Çanakkale’de duvar kıran hırsızlar 300 bin liralık tütün çaldı

Çanakkale’de bir iş yerinin duvarını kıran hırsızlar, dükkan içerisinden piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 11 bin paket tütün mamulünü çaldı.

Asayiş 29.06.2022, 10:45
Çanakkale’de duvar kıran hırsızlar 300 bin liralık tütün çaldı

Çanakkale’de bir iş yerinin duvarını kıran hırsızlar, dükkan içerisinden piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 11 bin paket tütün mamulünü çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 10 Haziran tarihinde Çanakkale’nin Cevatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin duvarını kırarak içeriye giren hırsızlar piyasa değeri yaklaşık olarak 300 bin lira olan 11 bin paket tütün mamulünü çaldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri N.K., C.H. ve S.H. yakalandı. Yapılan aramalar sonucunda çalınan mallar da ele geçirilerek, dükkan sahibine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan adli işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.

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