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Çanakkale’de denize düşen yolcu kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda yolcu taşımacılığı yapan feribottan denize düşen yolcu, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 16.06.2022, 11:15
Çanakkale’de denize düşen yolcu kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda yolcu taşımacılığı yapan feribottan denize düşen yolcu, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesimden kalkan ve Çanakkale’ye gelen `Şehit Ömer Halisdemir’ isimli feribottan bir yolcu sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı denize düştü. Durumun feribot kaptanına bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait `KIYEM-1’ isimli hızlı tahliye botu sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan yolcu Çanakkale İskelesine getirildi. 112 ekiplerince yapılan kontrollerin ardından yolcu Çanakkale Mehmet Akif Ersoy devlet hastanesine kaldırıldı. Denize düşen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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