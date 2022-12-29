Çanakkale’de DEAŞ operasyonuna 5 tutuklama

Çanakkale’de DEAŞ terör örgütüne yönelik İstihbarat ve TEM ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i mahkemece tutuklandı.

Çanakkale’de DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube ekiplerince 7 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın ve doküman ile ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 52 fişeğe el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Öte yandan yasadışı FETÖ Terör Örgütüne yönelik Çanakkale merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 1’i aktif 3 askeri personel olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini bildirildi.