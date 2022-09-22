Çanakkale’de çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Çanakkale’de yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde 20 Eylül tarihinde Ayvacık’ta R.D.’nin adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 30 adet senet tarzı kağıt para, 2 adet üzerinde bayrak resmi ve ‘EGYPT’ yazısı bulunan ipek kumaş, 4 adet eski tarihli pul, 5 adet Arap alfabesi ile yazılar ve tuğralar bulunan vesika tarzı belge, 11 adet çeşitli ebatlarda üstünde yazılı yazı ve figürler bulunan madalya, metal bileklik, üçgen bröve, dikdörtgen şekilli takı, üçgen şeklinde kolye ucu, üzerinde Arap alfabesi ile yazı ve rakamlar bulunan yuvarlak metal obje, üzerinde 1493 yazan parlak metal obje, üzerinde Arapça ibareler bulunan kolye ucu, üzerinde figür bulunan oval obje, 169 adet ortası kare şeklinde delik Çince ibareler yazılı metal para, 11 adet üzerinde çeşitli figürler bulunan bir kısmı parçalanmış sikke, 147 adet üzerinde çeşitli ibareler ve tuğra şekiller bulunan madeni para, 183 adet üzerinde Arapça yazılar bulunan eski tarihli pul, 88 adet Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen metal paralar, 24 adet üzerinde Arap alfabesi ile yazılar bulunan eski tarihli kağıt evraklar, 2 adet cam çerçeve içerisinde üzerinde Arap alfabesi ile yazılar bulunan toplamda 7 adet kağıt evrak, 33 adet üzerinde figürler ve çeşitli şekiller bulunan 1839 yılı öncesine ait yabancı metal paralar, 6 adet üzerinde Arap alfabesi ile yazılar bulunan vesika tarzı kağıtlar, 1 adet üzerinde ’one dollar’ yazısı ve figürler bulunan metal para, üzerinde "1882.J.S100.206" ibaresi bulunan metal para ele geçirilerek el koyuldu. Şüpheli R.D. hakkında 2863 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan işlem yapıldı.