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Çanakkale’de çocukların attığı torpil yangın çıkardı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çocukların biçilmiş bir tarlaya attığı torpil yangına neden oldu.

Asayiş 13.07.2022, 18:38
Çanakkale’de çocukların attığı torpil yangın çıkardı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çocukların biçilmiş bir tarlaya attığı torpil yangına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Eğritaş mevkiinde meydana geldi. Yaşı küçük çocuklar tarafından atılan torpilin patlamasıyla biçilmiş tarlada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa süre içerisinde söndürülen yangında yaklaşık olarak 350 metrekarelik alan zarar gördü.

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