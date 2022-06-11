Çanakkale’de cinnet geçiren şahıs annesini ve babasını öldürdü

Çanakkale’de cinnet geçiren bir kişi, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde hayvancılık ile uğraşan Mustafa K. (36), annesi Refika ve babası Ali K.’yı bıçaklayarak öldürdü. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen katil Mustafa K., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.