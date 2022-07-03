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Çanakkale’de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Çanakkale (İHA) – Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Asayiş 03.07.2022, 20:22 03.07.2022, 20:30
Çanakkale (İHA) – Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Doğancı köyünde, saat 17.30 sıralarında ağaçlandırma sahası yakınlarındaki kırsal arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, 3 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 hizmet aracı, 2 treyler, 2 belediye itfaiyesi ve 52 personel ile müdahale ediliyor.