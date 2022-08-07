banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu kilime paha biçilemiyor
Bu kilime paha biçilemiyor
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı

Çanakkale’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Asayiş 07.08.2022, 17:11
Çanakkale’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Çakılköy köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM)’ne bildirdi. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 102 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangında, 10 hektar anız, 3 hektar ise ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu