Çanakkale’de bir haftada 657 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de jandarma ekipleri tarafından 22-29 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 657 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 22-29 Haziran tarihleri arasında yapılan 22 operasyonda 657 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 12 şüpheliden ise 6’sı tutuklandı.