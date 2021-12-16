Çanakkale’de aşı yaptırmayan ve Covid-19’a yakalanan ebe hayatını kaybetti

Çanakkale’de bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ebe Seher Bıcı (47) hayatını kaybetti.

Eceabat İlçe Devlet Hastanesi’nde ebe olarak çalışan evli ve 3 çocuk annesi Seher Bıcı, 29 Kasım’da Kovid-19’ yakalandı. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakımda tedavisi süren ebe Seher Bıcı, tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen ebe Seher Bıcı’nın eşi olan emekli astsubay Mustafa Bıcı ise, acı haberi sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafıyla birlikte paylaştı. Mustafa Bıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Babamdan 5 gün sonra eşim, hayat arkadaşım ve çocuklarımın anası Seher Bıcı’yı da kaybettim. Allah’ım bu nasıl bir sınav. Bunu da vermemde yardımcı ol. Beterinden koru yarabbi" mesajını paylaştı.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk de, müdürlüğün sosyal medya hesabından, "Eceabat İlçe Devlet Hastanemizde görev yapan Seher Bıcı, koronavirüs hastalığı nedeniyle vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sağlık camiamızın başı sağolsun" mesajını paylaştı.

Ebe Seher Bıcı’nın cenazesinin ise, yarın Eceabat ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.