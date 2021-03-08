Çanakkale’de artan korona virüs vaka sayılarının ardından denetimler sıklaştırıldı

Çanakkale’de, geçtiğimiz hafta açıklanan korona virüs vaka sayılarının artışı nedeniyle kent genelinde denetimler sıklaştırıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki heyet, kordon boyundaki işletmelerde maske, mesafe ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, geçtiğimiz günlerde açıklanan korona virüs tablosunda ciddi artış gösteren Çanakkale, turuncu tablodan kırmızıya dönme yolunda hızla ilerlerken, yerel yöneticiler denetimlerini sıklaştırdı. Bugün saat 13.00’da kordon boyundaki işletmeler Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, STK başkanları ve beraberindeki heyet tarafından denetlendi.

İşletme yetkililerine sık sık maske, mesafe ve hijyen hatırlatması yapılırken, yeni normalleşme sürecine göre oturma planlarının da gözle görülür yerlere asılması gerektiği bildirildi.

Denetim esnasında kadınlar da unutulmadı. Kadın çalışan ve müşterilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

“Çanakkale’yi maviye götürmek için elbirliğiyle çalışacağız”

Yapılan korona virüs denetimleri sonunda bir açıklama yapan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, “ İçişleri Bakanlığı’nın tüm Türkiye genelinde geçen hafta yürürlüğe koyduğu dinamik denetleme çerçevesinde biz de ilimizde tüm ekiplerimizi oluşturduk. İl merkezi, ilçe ve beldelerimizde tematik ve dinamik denetimler her gün devam edecek. Hafta sonu restoranlarla birlikte başlayan denetimlerimizi bugün de belediye başkanımız ve STK başkanlarımızla birlikte tekrar bir araya gelip, Çanakkale’mizde mevcut vaka sayısının daha da artmaması için özellikle esnaf kesimimizle beraber neler yapabileceğimizi konuştuk. Bu vesileyle de birlikte bir grup esnafımızı ziyaret ederek, iş yerlerinde mesafe kurallarını uygulamaları ricasında bulunduk. İnşallah tüm kurumlar ellerinden geldiği çalışmaları yaparak, Çanakkale’mizi mevcut bulunduğu renkten yani turuncudan kırmızıya değil de kendisine daha çok yakışacak olan maviye doğru götürmek için elbirliğiyle çalışacağız. Tüm çabamız bir hastamız daha olmasın. Hasta sayımız bir daha artmasın. Hastanemize bir kişi daha gitmesin ve devamında da vefatımız olmasın. Bunun için de tüm kesimlerimize görev düşmekte. Hijyen, maske ve mesafe kurallarımıza uyarak, bu pandemi sürecinden inşallah ülke olarak, millet olarak ve Çanakkale olarak en kısa sürede çıkacağımızı düşünüyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm kadın ve annelerimizin gününü kutluyorum” dedi.