banner528

banner549

banner547

Son Dakika
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
Davutoğlu’ndan FİSKOBİRLİK’e ziyaret
Davutoğlu’ndan FİSKOBİRLİK’e ziyaret
Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir
Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir
Rusya
Rusya "hasım ülkeler" listesine 5 ülkeyi daha ekledi

Çanakkale’de anız yangını

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Durali köyü yakınlarında çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.

Asayiş 22.07.2022, 20:28
Çanakkale’de anız yangını

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Durali köyü yakınlarında çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Durali köyü yakınlarında saat 18.30 sularında tarım arazisinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Çan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz, Çan Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. 18 Mart Termik Santrali İşletme Müdürlüğü itfaiye aracı da olay yerine gelerek çalışmalara katıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürülürken 3 dönümlük alan zarar gördü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
28°
açık