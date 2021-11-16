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Çanakkale’de 7 bin 580 litre sahte alkollü içki ele geçirildi
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda 7 bin 584 litre sahte içki ele geçirildi.
Asayiş 16.11.2021, 17:25
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda 7 bin 584 litre sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, sahte alkol üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik 4 farklı adreste eşzamanlı operasyon yapıldı. Bir imalathanede 7 bin 584 litre sahte alkollü içki (şarap) ele geçirildi. Şüpheli 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Sahte içkilere ise el konuldu.