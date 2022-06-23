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Çanakkale’de 65 göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında yaklaşık 20 dakika içerisinde gerçekleşen iki farklı olayda 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Asayiş 23.06.2022, 19:50
Çanakkale’de 65 göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında yaklaşık 20 dakika içerisinde gerçekleşen iki farklı olayda 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 00.50’de lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen yakalandı.

18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında bugün saat 01.10 sularında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ahşap tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayarak yardım talebinde bulundu. Yardım talebinin ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28), ahşap tekne içerisindeki 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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