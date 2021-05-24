banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Atilla Peker'in gözaltına alınma nedeni belli oldu
Atilla Peker'in gözaltına alınma nedeni belli oldu
Türkiye ilk kez bir NATO ülkesine SİHA satışı yapacak
Türkiye ilk kez bir NATO ülkesine SİHA satışı yapacak
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması

Çanakkale’de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Asayiş 24.05.2021, 19:02
Çanakkale’de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 22 Mayıs Cumartesi günü saat 05.00’da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 46 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.
Yorumlar (0)