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Çanakkale’de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Asayiş 24.05.2021, 19:02
Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 22 Mayıs Cumartesi günü saat 05.00’da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 46 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.