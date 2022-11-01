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Çanakkale’de 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Asayiş 01.11.2022, 01:10
Çanakkale’de 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan 42 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

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