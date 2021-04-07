Çanakkale’de 38 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Çanakkale’de, durumundan şüphelenilerek durdurulan kapalı kasa kamyonetin içerisinde 11’i çocuk toplam 38 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarda; 5 Nisan Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında çevre yolu Adliye kavşağında yaptıkları uygulamada şüphelendikleri 1 otomobil ile 1 kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kapalı kasa bölümünde, kaçak yollardan yurt dışına götürülmek üzere İstanbul’dan Çanakkale’ye getirildikleri tespit edilen 11’i çocuk 38 Afgan uyruklu şahıs ile 28 adet can yeleği ele geçirildi. Yapılan uygulama neticesinde göçmen kaçakçılığı ile bağlantısı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

6 Nisan Salı günü Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si Göçmen Kaçakçılığı Yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. 38 Afgan uyruklu düzensiz göçmen ise yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.