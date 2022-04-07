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Çanakkale’de 35 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Asayiş 07.04.2022, 19:20
Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesi açıklarında saat 03.00 sıralarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu (TCSG-28) tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Küçükkuyu’da bulunan Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.