Çanakkale’de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında saat 03.00 sıralarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu (TCSG-28) tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Küçükkuyu’da bulunan Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.