Çanakkale’de 33 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde devamlı çevreye rahatsızlık verildiği gerekçesiyle denetime çıkan Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmalarda kimlik ve belge ibraz edemeyen 33 düzensiz göçmeni yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.