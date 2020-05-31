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Çanakkale’de 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNE BAĞLI BABAKALE BURNU AÇIKLARINDA YUNAN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN MOTORUNU SÖKÜP TÜRK KARASULARINA BIRAKTIKLARI LASTİK BOT İÇİNDE SÜRÜKLENMEKTE OLAN 31 DÜZENSİZ GÖÇMENİ TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARIP KURTARDI.

Çanakkale’de 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNE BAĞLI BABAKALE BURNU AÇIKLARINDA YUNAN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN MOTORUNU SÖKÜP TÜRK KARASULARINA BIRAKTIKLARI LASTİK BOT İÇİNDE SÜRÜKLENMEKTE OLAN 31 DÜZENSİZ GÖÇMENİ TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARIP KURTARDI.

31 Mayıs 2020 Pazar 13:53
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Çanakkale’de 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin motorunu söküp Türk kara sularına bıraktıkları lastik bot içinde sürüklenmekte olan 31 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Müsellim Boğazında devriye görevi yapmakta olan TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin içinde Kongo, Gambiya ve Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botu Türk kara sularına bıraktığını tespit etti. Bunun üzerine olay yerine doğru hareket eden TCSG 6 Bot Komutanlığı ekiplerini gören Yunan Sahil Güvenlik, botu Türk kara sularını terk etti. Ekipler, denizde sürüklenmekte olan 31 göçmeni alarak Küçükkuyu’ya getirdiler Göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

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