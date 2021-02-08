Çanakkale’de 3 zehir taciri tutuklandı

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Çanakkale ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, yabancı uyruklu S.S., A.A. ve S.R. adlı şahısları teknik ve fiziki takibe aldı.

4 Şubat Perşembe günü şüpheli şahıslardan birinin üzerindeki uyuşturucu maddeyi Çanakkale il merkezinde yere atarak bir eve girdiğini tespit eden ekipler, operasyon başlattı. Diğer şüphelilerin de içerisinde bulunduğu evde Uyuşturucu Madde Arama köpeği Roket’in de katılımıyla arama gerçekleştirildi.

Evde yapılan aramalarda; 575 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli S.S. A.A. ve S.R. isimli şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.