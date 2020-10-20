Çanakkale’de 3 köye kontrollü karantina kararı
ÇANAKKALE’NİN YENİCE İLÇESİNE BAĞLI 3 KÖYDE, BAZI VATANDAŞLARIN KORONA VİRÜS (COVİD-19) TESTİ POZİTİF ÇIKINCA, KÖYLERE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARIN KONTROLLÜ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ.
Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı 3 köyde, bazı vatandaşların Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca, köylere giriş ve çıkışların kontrollü olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.
Yenice ilçesine bağlı Yeni köy, Hacılar ve Yağdıran köylerinde 6 pozitif vaka ve 14 temas çıkması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, köylere giriş ve çıkışların jandarma tarafından kontrollü şekilde yapılmasına karar verildi.
Bu kapsamda; Yeni köy 1 pozitif 4 temaslı, Hacılar köyünde 3 pozitif, 4 temaslı, Yağdıran köyünde de 2 pozitif, 6 temaslı kişi bulunuyor. Pozitif hastalar hastanede tedavi altına alınırken, temaslı hastaların da köyde izolasyonu sağlanıyor.
Konuya ilişkin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kararlar şöyle; “ Hacılar, Yeniköy ve Yağdıran Köylerinde son 1 hafta boyunca Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi ve bu 3 köyümüzün birbirine çok yakın mesafelerde aynı güzergâh üzerinde olmasından ötürü Köye giriş-çıkışların kolluk kuvvetlerince denetlenip kontrollü bir şekilde yapılmasına, köyden 14 gün boyunca çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçlarının Köy Muhtarlıkları tarafından karşılanmasına, köy içerisinde köy muhtarları ve köy imamları tarafından sık sık anonslar yapılarak halkın daha dikkatli davranması konusunda uyarılmasına karar verilmiştir”
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