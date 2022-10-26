Çanakkale’de 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan 20 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.