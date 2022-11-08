Çanakkale’de 181 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 181 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ve Eceabat ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri toplamda 181 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.