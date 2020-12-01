Son Dakika
Çanakkale’de 17 defineci gözaltına alındı
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde izinsiz kazı yaparak define arayan 17 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 01.12.2020, 10:35
3
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde izinsiz kazı yaparak define arayan 17 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli Beldesi Dalyan köyü Altıngüneş mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi alan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede gerçekleştirdikleri operasyonda 4 şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda kaçak kazı olayına karıştığı tespit edilen 13 şüpheli şahıs daha yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıslarla birlikte; 5 adet dedektör, 4 adet dedektör yeleği, 3 adet dedektör kulaklığı, 3 adet dedektör ekran monitörü, 4 adet akü, 5 adet güç aktarım kablosu, 20 adet dedektör çubuğu, 4 adet balıkçı çizmesi, 1 adet araç ele geçirildi.Yakalanan 17 şüpheli şahıs hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.