Çanakkale’de 138 şişe kaçak içki ele geçirildi

Çanakkale’de düzenlenen operasyonda 138 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, şüphelendikleri G:Ö ile A.A. isimli şüpheli şahısların araçlarını durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda; 44 şişe gümrük kaçağı üzerlerinde 1 litrelik viski, 40 şişe gümrük kaçağı üzerlerinde 1 litrelik rakı, 24 şişe gümrük kaçağı 700 ml’lik likör, 24 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik votka ve 6 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik cin ele geçirildi.

Şüpheli G.Ö ile A.A isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.