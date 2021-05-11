Çanakkale’de 12 gündür kayıp olan zihinsel engelli kadın ölü bulundu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 12 gündür kayıp olan zihinsel engelli kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde yaşayan zihinsel engelli ve 4 çocuk annesi Cemile Aslan (61), 28 Nisan günü tarlaya gitti. Bir daha kendisinden haber alınamayan engelli kadın, en son dün saat 14.00 sıralarında rüzgar enerji santralinde çalışan bir güvenlik görevlisi tarafından santral yakınlarındaki boş arazide görüldü. Santral görevlisi kadını görünce durumu köy muhtarı Ali Can’a bildirdi. Muhtar Can, engelli kadına ulaşamayınca durumu ailesine ve jandarmaya haber verdi. Zihinsel engelli kadının bulunması için jandarma, AKUT, AFAD ve iz takip köpeklerinin de katılımı ile arama çalışması başlatıldı. Bugün hayvanlarını otlatmaya giden Arasanlı Köyü Muhtarı Ersin Ergin, Sarpdere köyü Yörükkonağı mevkiindeki tarlasında yerde yatan bir kadın cesedi gördü. Ergin, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek yaptıkları incelemede cesedin 12 gündür aranan Cemile Arslan’a ait olduğunu belirledi. Talihsiz kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arslan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.