Çanakkale’de 103 uyuşturucu operasyonunda 127 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir ay içinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak düzenlediği 103 operasyonda 127 uyuşturucu satıcısını yakaladı. Şüphelilerden 13’ü tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak 16 Ekim ve 18 Kasım tarihleri arasında 103 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 225 gram bonzai, 385 gram metam fetamin, 56 gram skunk, 390 gram esrar, 45 gram kokain, 400 sentetik ecza, 5 tabanca, 202 mermi, 2 tüfek, 33 fişek ve bin 200 lira para ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonlar sırasında hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan ve yakalanan 16 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 10’u ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.