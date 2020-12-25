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Çanakkale Radar Tepesinde korkutan yangın
Çanakkale’nin merkeze bağlı Kalabaklı köyü Radar Tepesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Radyo ve televizyon vericilerinin bulunduğu alanda çıkan yangını bir vatandaş cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına aldı.
Asayiş 25.12.2020, 12:13
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Çanakkale’nin merkeze bağlı Kalabaklı köyü Radar Tepesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Radyo ve televizyon vericilerinin bulunduğu alanda çıkan yangını bir vatandaş cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına aldı.
Olay bugün saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Çanakkale’nin merkeze bağlı Kalabaklı köyü Radar Tepesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Radyo ve televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirirken, bir yandan da yanlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettiler.Ormanlık alan içerisinde kalan televizyon ve radyo vericilerinde maddi hasar meydana gelirken, can kaybı olmadığı bildirildi. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
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