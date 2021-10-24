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Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri sevk edildi.

Asayiş 24.10.2021, 08:53 24.10.2021, 09:41

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.00 sıralarında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında Panama bayraklı 300 metre boyundaki ‘Benitamou’ isimli dökme yük gemisi ile Barbados bayraklı 172 metre boyundaki ‘BC Vanessa’ isimli dökme yük gemisi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Gemi kaptanları durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bildirdi.

Kazanın meydana geldiği bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait; ‘Nazım TUR’, ‘Kurtarma 4’, ‘Kurtarma 15’ römorkörleri ile ‘KEGM-9’ ve ‘Seren-2’ botları sevk edildi.

Kazayla ilgili incelemeler sürerken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve çevre kirliliğine de rastlanmadığı bildirildi.

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