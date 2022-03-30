Çanakkale Ezine’de zehir tacirlerine geçit yok

Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ezine ilçe Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda iki ayrı noktaya baskınlar yapıldı. 3 kişi gözaltına alınırken, 6 yabancı uyruklu vatandaş da Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ezine ilçe Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda iki ayrı noktaya baskınlar yapıldı. Operasyonlar neticesinde 45 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 79 adet kenevir tohumu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 24 gram Afgan macunu ele geçirildi. Alev A. (40) Deniz K. (34) ve Mehmet Y. (29) isimli şüpheli şahıslar savcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Ayrıca 6 Afgan uyruklu şahsın gerekli işlemlerin yapılması için Ayvacık Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Şüphelilerin gözaltında tutulurken, ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilecek.