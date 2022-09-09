Çanakkale emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Çanakkale’de dün yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Eylül tarihinde yapılan 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan operasyonlarda, şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramalarda, 2 adet hassas terazi, 8 parça 75 gram Esrar, öğütücü ele geçirildi. Öte yandan 5 şüphelinin üst, eşya ve ikamet aramasında ise, 963 adet Captagon, 3 parça 600 gram esrar ele geçirildi.