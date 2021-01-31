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Çanakkale Boğazı’ndaki geminin makine arızası giderildi
Suudi Arabistan’ın Kral Abdullah Limanı’ndan Bursa’nın Gemlik Limanı’na giden 366 metre boyunda ve 140 bin 96 groston ağırlığındaki Panama bayraklı ‘MSC Maria Saveria’ isimli geminin makine arızası giderildi.
Asayiş 31.01.2021, 16:12
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Suudi Arabistan’ın Kral Abdullah Limanı’ndan Bursa’nın Gemlik Limanı’na giden 366 metre boyunda ve 140 bin 96 groston ağırlığındaki Panama bayraklı ‘MSC Maria Saveria’ isimli geminin makine arızası giderildi.Boğaz çıkışı yaparak Bozcaada açıklarına demirleyen geminin, sörvey kontrolünden sonra boğaz geçişine izin verileceği öğrenildi.