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Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı
1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.
Asayiş 30.08.2022, 02:05
1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.
1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-9 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı’na emniyetle yanaştırıldı.
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