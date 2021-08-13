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Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası sebebiyle sürüklenen gemi, kurtarılarak Karanlık Liman’a demirletildi.

Asayiş 13.08.2021, 14:55
Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası sebebiyle sürüklenen gemi, kurtarılarak Karanlık Liman’a demirletildi.

Yunanistan’dan Romanya’ya giden 99 metre uzunluğundaki 2 bin 265 grostonluk Sierra Leone bayraklı ‘Lady Zona’ adlı demir yüklü konteyner gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerken makine arızası sebebiyle sürüklenmeye başladı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-6’ römorkörü sevk edildi. Yedeklenen gemi, Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.

Geminin makine arızasının giderilmeye çalışıldığı bildirildi.
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