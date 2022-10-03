banner596

banner547

Son Dakika

Çanakkale Boğazı’nda makineleri arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makineleri arızalanan 6 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 03.10.2022, 09:57
Çanakkale Boğazı’nda makineleri arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makineleri arızalanan 6 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı’nda 6 metrelik teknenin makineleri arıza yaptı. Tekne sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye KEGM’ye ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Eceabat Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.

Yorumlar (0)