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Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan 11 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Asayiş 10.10.2022, 13:45
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan 11 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı Soğandere mevkiinde içinde 2 kişinin bulunduğu 11 metrelik tekne, makine arızası yaptı. Sürüklenen teknenin kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye, KEGM’ye ait ’KIYEM-1’ isimli hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Eceabat Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.