banner596

banner547

Son Dakika

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan 11 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 10.10.2022, 13:45
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan 11 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı Soğandere mevkiinde içinde 2 kişinin bulunduğu 11 metrelik tekne, makine arızası yaptı. Sürüklenen teknenin kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye, KEGM’ye ait ’KIYEM-1’ isimli hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Eceabat Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.

Yorumlar (0)