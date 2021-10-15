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Çanakkale Boğazı’nda makine arızası veren gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası veren dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait botla güvenli bir şekilde demirletildi.

Asayiş 15.10.2021, 22:58
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası veren gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası veren dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait botla güvenli bir şekilde demirletildi.

Trieste Limanı’ndan Tekirdağ’a seyir halindeyken Nara Burnu’nu dönen 160 metre boyundaki ’HC Jana Rosa’isimli dökme yük gemisi makine arızası verdi. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğü’ne ait ’Kurtarma-15’ve ’Kurtarma-16’römorkörleri sevk edildi. Botlarla yedeklenen gemi, Lapseki ilçesi Şevketiye açıklarına güvenli bir şekilde demirletildi.

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