Çanakkale Boğazı’nda konteyner gemisi makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 207 metre uzunluğundaki "MSC MALENA" isimli konteyner gemisi, Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı.

Tekirdağ’dan İtalya’nın Gioia Tauro limanına giden Liberya bayraklı 207 metre uzunluğunda, 25 bin 294 grostonluk "MSC MALENA" isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanı durumu telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Kurtarma-14 ve Kurtarma-15 römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Makine arızası yapan gemi römorkörlerin refakati eşliğinde güvenli limana götürülecek.