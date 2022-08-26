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Çanakkale Boğazı’nda kargo gemisi karaya oturdu
Çanakkale Boğazı’nda bir kargo gemisi karaya oturdu.
Asayiş 26.08.2022, 10:34
Çanakkale Boğazı’nda bir kargo gemisi karaya oturdu.
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı’ndan İsrail’e seyir halinde olan "Mona" isimli 100 metre boyunda ve 4 bin 783 grostonluk kargo gemisi, liman önlerinde karaya oturdu. Durumun Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-3 römorkörü ile KIYEM-1 botu sevk edildi.
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