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Çanakkale Boğazı’nda karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları başladı

Çanakkale Boğazı’nda karaya oturan kargo gemisi ‘Mona’ için kurtarma çalışması başlatıldı.

Asayiş 26.08.2022, 12:20
Çanakkale Boğazı’nda karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları başladı

Çanakkale Boğazı’nda karaya oturan kargo gemisi ‘Mona’ için kurtarma çalışması başlatıldı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı’ndan İsrail’e seyir halinde olan ‘Mona’ isimli 100 metre boyunda ve 4 bin 783 groston ağırlığındaki kargo gemisi, liman önlerinde karaya oturdu. Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Daha sonra bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-3 römorkörü, KIYEM-1 botu ve kılavuz kaptan gönderildi.

Karaya oturan kargo gemisinde ilk olarak römorkör eşliğinde bulunduğu bölgeden kurtarılacak daha sonra sörvey çalışması yapılıp, geminin sefere elverişli olup olmadığı incelenecek.

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