Son Dakika
Çanakkale Boğazı’nda geçici olarak feribot seferleri durduruldu
Çanakkale’de, hava muhalefeti sebebiyle boğaz hattındaki feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.
Asayiş 08.02.2021, 19:02
2
Çanakkale’de, hava muhalefeti sebebiyle boğaz hattındaki feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı’nda şiddetini arttıran lodos sebebiyle Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında, feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında, olumsuz hava şartları sebebiyle seferlerimiz geçici süreyle durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.Rüzgârın şiddetini azaltmasıyla birlikte seferlerin yeniden yapılması planlanıyor. Ayrıca Bozcaada ve Gökçeada seferleri de gün boyu iptal edildi.