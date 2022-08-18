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Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tekne tersaneye çekildi

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası meydana gelen tekne, yedeklenerek tersaneye çekildi.

Asayiş 18.08.2022, 15:44
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tekne tersaneye çekildi

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası meydana gelen tekne, yedeklenerek tersaneye çekildi.

Çanakkale Boğazı Umurbey açıklarında makine arızası meydana gelen içerisinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-9 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Karakova Eksen Tersanesi’ne emniyetle yanaştırıldı.

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