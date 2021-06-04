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Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tekne rıhtıma yanaştırıldı

Çanakkale Boğazı’nda arızalanan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ’KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu ile rıhtıma yanaştırıldı.

Asayiş 04.06.2021, 23:16
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tekne rıhtıma yanaştırıldı

Çanakkale Boğazı’nda arızalanan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ’KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu ile rıhtıma yanaştırıldı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında saat 15.00 sıralarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan ve içerisinde 1’i bebek toplam 4 kişinin olduğu 14 metre uzunluğundaki ’Lara 19’ isimli teknenin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-9 hızlı tahlisiye botu yetişti. KEGM-9 botu tarafından yedeklenen tekne, Gelibolu Tersane Rıhtımı’na çekildi. Tekne içerisinde bulunan 4 kişi güvenle tahliye edildi.
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