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Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tekne kurtarıldı
Çanakkale açıklarında makine arızası meydana gelen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.
Asayiş 22.08.2022, 19:20
Çanakkale açıklarında makine arızası meydana gelen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı Kangırlı önlerinde makine arızası meydana gelen ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-9 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Çanakkale Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.