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Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tekne kurtarıldı

Çanakkale açıklarında makine arızası meydana gelen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.

Asayiş 22.08.2022, 19:20
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tekne kurtarıldı

Çanakkale açıklarında makine arızası meydana gelen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı Kangırlı önlerinde makine arızası meydana gelen ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-9 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Çanakkale Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.

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