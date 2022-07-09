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Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 09.07.2022, 13:09
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün güneyinde boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişinin olduğu teknenin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirerek yardım istedi. Gelen çağrı doğrultusunda bölgeye, ‘KEGM-9’ ve ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi.

Tekne yardım botlarıyla yedeklenerek Gelba Tersanesine çekildi.

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30°
parçalı az bulutlu