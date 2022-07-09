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Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Asayiş 09.07.2022, 13:09
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
1915 Çanakkale Köprüsü’nün güneyinde boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişinin olduğu teknenin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirerek yardım istedi. Gelen çağrı doğrultusunda bölgeye, ‘KEGM-9’ ve ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi.
Tekne yardım botlarıyla yedeklenerek Gelba Tersanesine çekildi.