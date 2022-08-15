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Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tanker gemisi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası yapan 183 metre uzunluğundaki tanker gemisi kurtarıldı.

Asayiş 15.08.2022, 12:08
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tanker gemisi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası yapan 183 metre uzunluğundaki tanker gemisi kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı Kumkale mevkiinde, Gibraltar’dan Tuzla’ya seyreden 183 metre uzunluğundaki 23 bin 235 grostonluk Liberya bayraklı ‘SELINA II’ isimli tanker gemisinde makine arızası meydana geldi. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-16’ römorkörü sevk edildi.

Yedeklenen geminin, Bozcaada demir bölgesine götürüleceği öğrenildi.

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