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Çanakkale Boğazında arızalanan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası yapan gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait römorkörlerle yedeklenerek güvenli bölgeye demirletildi.

Asayiş 15.07.2022, 09:53
Çanakkale Boğazında arızalanan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası yapan gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait römorkörlerle yedeklenerek güvenli bölgeye demirletildi.

Bulgaristan’dan Malta’ya giden, 176 metre uzunluğunda İtalya bayraklı ’Maria M’ isimli kimyasal tankeri, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı.

Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait ’Kurtarma-3’ ve ’Kurtarma-13’ römorkörleri sevk edildi. Gemi, römorkör tarafından yedeklenerek Şevketiye Liman demir bölgesine götürüldü.

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